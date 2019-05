Federico Mussini, ex Pallacanestro Trieste, è convinto che i giuliani possano rendere la vita assai difficile alla Vanoli Cremona.

"Sarà una bella serie, ricca di partite combattute, nella quale potrebbe incidere la maggior profondità della panchina a disposizione di Dalmasson – dice al 'Piccolo' -. La squadra di Sacchetti è la rivelazione del campionato e non ci sono dubbi ma sono convinto che Trieste possieda le armi per metterla in difficoltà".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 10:42