Musso vuole giocarsela con Cristiano Ronaldo

L'Udinese si prepara ad affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo e il portiere dei friulani, Juan Musso, è convinto che i suoi se la possano giocare anche al cospetto di CR7.

"Lui è un giocatore bravissimo e che ha tutto – ha osservato l'estremo difensore argentino, intervistato da 'Sky Sport 24' -. Sarà certamente una sfida bella e stimolante e una prova molto importante per noi. Dovremo rimanere concentrati per tutti e 90 i minuti. Ronaldo è un giocatore che non riesci a fermare, ma sappiamo che giocando bene ce la possiamo vedere con tutti".

"Sappiamo che sarà difficile, perché la Juve è fortissima. Ma mi fido della squadra, lavoriamo tutti al massimo e ci credo", ha aggiunto Musso.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 22:50