MV Agusta, per il ritorno ingaggiato Aegerter

Il Forward Team ha comunicato l’ingaggio del pilota Dominique Aegerter nel Team MV Agusta Forward Racing, che gareggerà nel campionato del mondo Moto2 a partire dalla stagione 2019.

Il pilota svizzero, classe 1990, sarà uno dei due portacolori che affronteranno la nuova avventura del prestigioso marchio varesino MV Agusta che tornerà, come ormai noto, nel Motomondiale, dopo ben 42 anni d’assenza.

Aegerter si avvicina al mondo delle due ruote con il motocross, per poi passare alle corse su strada nel 2003. Negli anni accumula esperienza nella categoria 125 e esordisce nel Motomondiale nel 2006.

Nel 2010 passa alla categoria Moto2, dove disputa diverse stagioni, ottenendo i primi podi, tra cui la sua prima vittoria in carriera nel 2014 nel GP di Germania, al Sachsenring e chiudendo la stagione al quinto posto nella classifica generale.

Durante la stagione 2018 lo svizzero ha corso nel Campionato del Mondo Moto2.

Dominique Aegerter ha accettato questa nuova e appassionante sfida, e non vede l’ora di iniziare a lavorare con il suo nuovo Team, per contribuire allo sviluppo della nuova MV Agusta F2 Reparto Corse e dare il massimo per riportare il marchio ed il team ai vertici delle classifiche mondiali.

"Sono molto felice di entrare a far parte di questa nuova squadra, con un progetto così ambizioso. Per me è motivo di grande orgoglio, oltre che una grande responsabilità. Darò il mio massimo per ottenere ottimi risultati e portare MV nelle posizioni che merita" ha detto Aegerter.

"Sono molto contento di avere scelto un pilota valido ed esperto nella categoria come Dominique. Sono convinto che abbia le qualità necessarie per contribuire, assieme al mio Team, ad ottenere con la nostra MV Agusta F2 ottimi risultati, per provare a portare il marchio italiano ai vertici delle classifiche" il commento di Cuzari.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 14:45