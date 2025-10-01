Myriam Sylla, ritorno amaro in Italia: travolta 3-0, si consola col premio consegnato da Federica Pellegrini

La UYBA Busto Arsizio travolge il Galatasaray: niente bagni di folla per la schiacciatrice della Nazionale, a differenza di Alessia Orro in Sardegna. Ma arriva un riconoscimento.

Se l’amica Alessia Orro è stata accolta da ripetuti bagni di folla in occasione del recente ritorno in Italia, nella sua Oristano, per il Sardegna Volleyball Challenge, pochi intimi sono andati a rendere onore a Myriam Sylla, protagonista della prima amichevole precampionato col suo Galatasaray, di scena a Busto Arsizio contro la Eurotek Laica UYBA. Partita che, per giunta, non si è chiusa bene per la schiacciatrice della Nazionale e per le sue compagne: ha infatti vinto la squadra lombarda con un secco 3-0. Un piccolo dispiacere, insomma, per Myriam, in una serata che l’ha vista comunque protagonista, visto che le hanno consegnato un prestigioso riconoscimento.

Sylla e il Galatasaray ko: Barbolini batte…Barbolini

Partiamo dal match amichevole, dominato dal sestetto italiano guidato da Enrico Barbolini ai danni delle turche, allenate da Massimo Barbolini: entrambi modenesi, entrambi allenatori e innamorati del volley, ma neanche parenti, solo omonimi. In panca le “stelle”: da una parte Diouf, dall’altra Sylla. Entrambe troveranno spazio a match in corso, con Busto Arsizio che ha preso il largo nel primo set (25-15) e ha poi rimontato da 18-21 nel secondo, chiudendo 25-22. Anche il terzo set ha premiato le bustocche, che hanno chiuso i conti con un altro 25-22, mostrando una condizione fisica migliore.

Per Myriam sei punti, in campo pure Metwally

Sei i punti messi a segno dalla schiacciatrice palermitana nel finale di match, che non sono bastati a evitare il tracollo alle sue compagne. Solo note positive, invece, per l’Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio: 12 punti per Obossa, 11 per Van Avermaet e uno per Metwally, entrata in campo nel corso dell’ultima frazione. Come si ricorderà, si tratta della prima giocatrice di A1 a scendere in campo col velo. Al termine della gara poco tempo a disposizione per Myriam per firmare autografi e scattare foto con lo scarno pubblico in tribuna: doveva correre a ritirare un premio. Con lei tanti volti noti dello sport italiano.

A Sylla il premio consegnato da Federica Pellegrini

La schiacciatrice azzurra, vera e propria stella della Nazionale campione olimpica e mondiale in carica, ha infatti portato a casa il primo Aura – Sport & Cultura Award, premio messo in palio dalla Rivista Undici “che premia storie non solo di sport ma di coraggio, emozione, con quella visione che fa di ogni gara un racconto di umanità e cultura”. E chi meglio di Sylla incarna queste caratteristiche? Sul palco Myriam, visibilmente emozionata, ha ricevuto il riconoscimento da Federica Pellegrini. Due monumenti dello sport italiano, ma anche il miglior modo per la schiacciatrice per spazzar via il ricordo dello 0-3 di qualche ora prima.