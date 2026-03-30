N'Gapeth non può "fumare come un turco": il Fenerbahce l'ha licenziato dopo una foto con una sigaretta

Un caso curioso a Istanbul: il Fenerbahce ha esercitato la clausola di rescissione del contratto con Earvin N'Gapeth, pizzicato a fumare mentre i compagni facevano riscaldamento.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si può essere licenziati in Turchia per… una sigaretta? È un paradosso bello e buono quello che starebbe alla base del divorzio tra Earvin N’Gapeth e il Fenerbahce, che avrebbe deciso di avvalersi della clausola di rescissione dopo che una foto scattata all’esterno del palazzo dello sport di Gbeze, teatro dell’ultima (e ininfluente) gara di regular season della stagione del club di Istanbul, è cominciata a circolare sul web. Una foto che ritraeva il giocatore francese intento a scrollare il proprio smartphone e a fumare una sigaretta, mentre i compagni all’interno dell’impianto avevano già cominciato le consuete procedure di riscaldamento.

La rabbia dei tifosi, la mossa (di pancia?) della dirigenza

La cosa ha indispettito e non poco il pubblico di fede Fener, che non ha mancato di sottolineare la mancanza di professionalità del giocatore e soprattutto il poco rispetto mostrato nei confronti dei compagni. Da qui la decisione (di pancia?) presa dal club della capitale, che s’è avvalso di un’apposita clausola prevista all’interno del contratto con lo schiacciatore transalpino.

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N’Gapeth è stato così rispedito a casa, nonostante nella stagione piuttosto tribolata del Fenerbahce sia stato (seppur tra alti e bassi) uno dei pochi a salvarsi. La squadra non ha raggiunto le prime 4 posizioni in campionato, restando confinata fuori dalla griglia delle semifinali che assegneranno il titolo nazionale. E in CEV Cup è uscita ai quarti, dunque fallendo anche l’obiettivo continentale che per quelle che erano le rivali in ballo appariva anche alla portata (c’è Piacenza che giovedì giocherà la semifinale di ritorno in casa di Lubiana, partendo dal 3-2 ottenuto nel match d’andata in Emilia).

Resta però ancora da giocare la final four della Coppa di Turchia, in programma tra una settimana, ma questo non impedito alla dirigenza di allontanare N’Gapeth prima della scadenza del contratto.

Rescissione consensuale? In pochi ci credono…

Sui profili social del club è stato scritto che la decisione è stata presa in modo consensuale, ma in pochi si sono bevuti la storiella della “fine corsa” in campionato. Semplicemente perché mandare via un giocatore come N’Gapeth a meno di una settimana dalle sfide che assegneranno la coppa nazionale (unico obiettivo stagionale al quale può ambire la squadra, e dove un anno fa lo schiacciatore venne eletto MVP del torneo, vinto dal Fenerbahce) appare un controsenso, oltre che una scelta a livello tecnico abbastanza controproducente.

Per giunta, il paradosso è vedere un giocatore silurato da un club turco proprio per il fatto di essersi fatto beccare a fumare una sigaretta (quindi il detto “fumare come un turco” ha perso totalmente di valore?). Battute a parte, lo schiacciatore con un illustre passato italiano a Modena potrebbe adesso valutare offerte dall’Asia, come già fece un paio di anni fa dopo la fine della stagione con l’HalkBank. Testa calda da sempre, fuoriclasse in campo indiscusso (e discontinuo): Earvin non smette mai di sorprendere. Ma stavolta la società lo ha colto davvero di sorpresa.