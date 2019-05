Nacho: l'Inter si fa sentire

Nacho Fernandez potrebbe lasciare il Real Madrid quest'estate con l'Italia come meta. Dopo le richieste di Napoli e Roma, ora anche l'Inter, vista la partenza di Vrsaljko e Cedric, chiede informazioni sulla situazione del canterano blanco, che rappresenterebbe una nuova soluzione per la difesa del Biscione per la prossima stagione.

A lasciargli il posto potrebbe essere Miranda, in scadenza di contratto nel 2020: il centrale brasiliano è interessato in due offerte del suo Paese, una del San Paolo e una del Flamengo.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 10:48