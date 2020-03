Nadal, 85esimo titolo in carriera

Rafa Nadal ha vinto per la terza volta in carriera l'"Abierto Mexicano Telcel presentado por Hsbc", torneo Atp 500 con un montepremi di 1.845.265 dollari disputato sul cemento messicano di Acapulco.

Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha dominato la finale contro l'americano Taylor Fritz, numero 35 del mondo: 6-3 6-2. "Non potrei essere più felice – ha detto Nadal -. Ho disputato un grande torneo dall'inizio alla fine. Acapulco è stato il primo grande titolo che ho vinto in carriera, riuscirci ancora 15 anni dopo è incredibile. Per me, che non ero sceso in campo dall'Australian Open, è un momento importante".

