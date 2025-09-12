Nadal allo scoperto sulla rivalità Alcaraz-Sinner: Rafa sconfessa Federer, il consiglio al nuovo numero 1

La leggenda maiorchina impressionata dalla crescita del connazionale, che ha posto fine al regno di Jannik dopo 455 giorni: "È un giocatore speciale". Il confronto con i Big Three

La rivalità tra Alcaraz e Sinner ha raggiunto l’apice con la finale dello US Open che ha incoronato lo spagnolo, nuovo numero 1 del ranking. La leggenda Rafa Nadal si sofferma sui due grandi protagonista della nuova era del tennis, quella senza i Big Three, sconfessa Federer e fornisce un consiglio al giovane connazionale.

Nadal sconfessa Federer: il consiglio ad Alcaraz

Rafa e Carlitos hanno in comune la passione per il golf. Ieri Nadal ha partecipato a un torneo di beneficenza a Madrid per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro al seno e non poteva non parlare di Alcaraz. Se Federer aveva consigliato al nuovo numero 1 della classifica ATP di pensare a un orizzonte temporale di cinque anni, non è dello stesso avviso il 22 volte vincitore di Slam: “Cinque anni sono un periodo lungo, ancora di più nel tennis, dove le cose possono cambiare drasticamente da un momento all’altro”.

Per il nativo di Manacor “bisogna godersi il momento. Certo, gli obiettivi sono importanti, anche a a breve, medio e lungo termine termine, ma io non ho mai lavorato pensando ai cinque anni”. Già, per Rafa la motivazione quotidiana nasce del fatto che “c’è sempre margine di miglioramento” anche se si è in cima al mondo.

Rafa incorona il connazionale

Da un fenomeno all’altro, passaggio di consegne tra spagnoli. Il maiorchino non ha dubbi: Alcaraz ha tutto per scrivere la storia. Del resto, i sei slam in carriera all’età di 23 anni dicono tutto sulle potenzialità del murciano, che ha imboccato la strada giusta dopo aver attraversato un periodo in cui sembrava essersi smarrito. “Sì, è sulla buona strada per diventare qualcosa di unico, sta avendo una carriera impressionante” riporta il quotidiano spagnolo As.

“È un giocatore davvero speciale, lo sappiamo da anni, ma con il tempo sta diventando sempre più sicuro di sé e si sta migliorando”. Lo attende una carriera da sogno. “Mi auguro sia esente da infortuni” sottolinea Nadal, per il quale il 22enne di El Palmar ha tutti i mezzi per raggiungere i suoi 22 titoli.

La rivalità con Sinner e il confronto con i Big Three

Già, prima della finalissima dello US Open, Nadal si era sbilanciato sulla rivalità tra Alcaraz e Sinner. Al New York Times, infatti, aveva dichiarato di considerare il connazionale più completo rispetto all’azzurro. E di fatto le parole al miele riservate al murciano in occasione dell’evento di beneficenza a Madrid confermano quanto già detto alla vigilia dell’ultimo atto del Major. Rafa è stato chiaro: secondo lui, Carlos può diventare il numero 1 in assoluto, con buona pace di Jannik, che ha dominato la classifica per 65 settimane.

Il discorso si sposta poi sul confronto tra i due nuovi assi del tennis e i Big Three. “Ognuno deve vivere la propria storia, perché ogni storia è diversa: non c’è motivo di fare paragoni continui”.