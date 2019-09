Nadal: "Con Berrettini non sarà facile"

Dopo aver liquidato in tre set Diego Schwartzman ai quarti degli US Open, Rafa Nadal ha parlato di Berrettini: "Sta avendo un grande anno, è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match. Che cosa puoi aspettarti delle semifinali di uno Slam? Non puoi aspettarti un avversario facile e neanche un match facile".

"Sta facendo molti progressi e picchia forte, l'ho visto giocare anche contro Monfils: bravo".

Anche Adriano Panatta su Twitter ha voluto congratularsi con il 23enne romano: "Bravo Matteo hai giocato un grande match, ormai sei un giocatore vero e ti meriti una grande carriera. Grazie anche perché dopo tanto tempo mi hai fatto emozionare guardando una partita di tennis. In bocca al lupo".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 11:13