Nadal consola Sinner: "Giocatore incredibile"

Dopo una bella battaglia, Rafael Nadal ha battutto Jannik Sinner 7-5 6-4. Il tennista azzurro non ha nascosto un po’ di delusione, affermando che questa notte non dormirà.

A consolare il giovane italiano ci ha pensato lo stesso Nadal, che al termine del match si è complimentato con il 19enne: “A volte ho fatto partite meno buone in questa stagione, e stavolta sono stato bravo a non perdere set. Jannik è un giocatore incredibile, ha grandi potenzialità e mi ha messo in difficoltà”.

OMNISPORT | 12-05-2021 23:17