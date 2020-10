Nadal eguaglia Federer: il Roland Garros è suo, Djokovic travolto

Rafael Nadal padrone assoluto del Roland Garros. Il tennista di Manacor ha schiantato in finale il numero uno del mondo Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5), confermando ancora una volta di essere ingiocabile a Parigi: per lui è il tredicesimo trofeo vinto, su tredici finali disputate sull’amata terra rossa della Capitale francese.

Nadal ha conquistato così lo slam numero 20, raggiungendo un’altra leggenda come Roger Federer in vetta alla classifica di tutti i tempi.

Impressionante il ruolino di marcia dello spagnolo, che ha vinto il torneo senza perdere un set. La finale contro Nole è a sorpresa senza storia: Nadal si è aggiudicato con facilità irrisoria i primi due set per 6-0, 6-2, dominando contro il serbo, molto nervoso e incapace di prendere le misure al suo avversario. Terzo parziale più equilibrato e giocato punto a punto, ma troppi gli errori del serbo che regala svariate volte il servizio e deve infine arrendersi 7-5.

“Raggiungere Federer a 20 trofei Slam non è tanto importante per me come conquistare per la tredicesima volta questo torneo, che rappresenta molto per la mia famiglia. Giocare qui mi ispira, questa città e questi tifosi sono indimenticabili”, le prime parole di Nadal.

Così Djokovic: “Sei il re della terra rossa, e l’ho provato a mie spese”.

OMNISPORT | 11-10-2020 18:00