Nadal: "Felice di far parte della storia del tennis"

Protagonista al Mubadala World Championship, Nadal ha concesso un'intervista esclusiva a Marca. Il maiorchino si è soffermato sulla questione "il più forte di sempre": "Per me è già una soddisfazione far parte della storia di questo sport".

Il 33enne Nadal ha poi aggiunto: "Essere arrivato, a 33 anni, a questo punto è un risultato incredibile per me. Federer? Le persono possono scegliere chi sia il migliore. Per me è già un onore essere nel gruppo dei migliori".

SPORTAL.IT | 24-12-2019 08:38