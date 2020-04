Nadal frena sulla ripresa del tennis

In una lunga intervista social, Nadal ha parlato del possibile ritorno in campo: "Per gli allenamenti non vedo alcun problema ma tornare a giocare sarà molto difficile per il nostro sport", le parole del maiorchino.

"E' il momento di essere responsabili e coerenti. Non vedo come possiamo viaggiare da un Paese all'altro ogni settimana. Per giocare un Grande Slam, si spostano 128 maschi, 128 femmine, più tutte le squadre e quelli che giocano il doppio", ha concluso lo stesso Nadal.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 07:49