Nadal in semifinale a Barcellona e Djokovic a Belgrado

Prosegue spedita la marcia dei due più forti tennisti del mondo nei rispettivi tornei di casa, entrambi sulla terra battuta. A Barcellona il numero 2 Rafael Nadal ha battuto in poco più di un’ora e mezza il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-1 6-4, con qualche leggera difficoltà nel secondo set, nel quale è stato ripreso dal 4-2 al 4-4 per poi chiudere la pratica. Ancora più facile il successo del numero 1 Novak Djokovic, che a Belgrado ha rifilato un 6-1 6-3 in un’ora e un quarto al connazionale serbo Miomir Kecmanovic, raggiungendo la semifinale, come del resto ha fatto il suo eterno rivale spagnolo.

OMNISPORT | 23-04-2021 18:19