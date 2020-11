Nadal: "L'anno prossimo sarà molto importante"

Rafael Nadal dopo l’eliminazione dalle Atp Finals ha parlato del possibile slittamento dell’Australian Open: “Non siamo nessuno per dire come gli australiani dovrebbero sentirsi ad ospitare gli stranieri nel loro Paese. Dobbiamo avere pazienza e accettare la situazione che stiamo vivendo. Il prossimo anno sarà molto importante. Da parte mia, il mio obiettivo è lo stesso di sempre. Dare a me stesso le maggiori possibilità di competere in ogni torneo e vincerlo. Spero di essere pronto per inizio stagione”.

Sul ko con Medvedev: “Penso di aver ottenuto abbastanza nella mia vita per non sentire la pressione di chiudere le partite. Ho servito per chiudere incontri più difficili, più importanti in situazioni più complicate. Non credo che questo fosse il punto. E’ normale avere un po’ di tensione, ma quello che è successo è stato che ha risposto bene, ha fatto un paio di risposte positive e io ho commesso qualche errore”.

OMNISPORT | 22-11-2020 11:37