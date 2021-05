Nadal: "Mai in controllo del match"

Rafael Nadal ha commentato con queste parole la sconfitta subita a Madrid per mano di Zverev: “Il suo servizio mi ha messo molto in difficoltà, quando arriva a 220 km orari è difficile rispondere, devo essere al mio massimo livello per vincere contro un rivale come lui. Sentivo di non essere in controllo”.

Il tennista di Manacor non è in ogni caso pessimista per gli Internazionali e soprattutto per il Roland Garros: “Non sono pessimista sulle prossime settimane, lascio Madrid con buone sensazioni soprattutto dall’allenamento. L’unica sensazione negativa riguarda la partita contro Zverev, perché ho giocato davvero male”.

