Nadal: "Non ricordo cosa sia giocare senza dolore"

Rafael Nadal in un’intervista a Marca ha confessato i problemi fisici che lo tormentano da tempo: “L’interruzione è stata un bene per le mie ginocchia, ma non per i miei piedi. È stato devastante e ho passato tre mesi andando a Barcellona per farmi curare. Volevo allenarmi ma non potevo muovermi. Non ricordo cosa sia giocare senza dolore”.

La finale stravinta contro Djokovic: “Ho giocato la partita migliore nel giorno in cui ne avevo più bisogno. È, senza dubbio, una delle migliori finali che abbia mai giocato. Le condizioni erano più favorevoli a Djokovic, ecco perché era più favorito di me“.

OMNISPORT | 07-11-2020 10:39