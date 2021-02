Nadal: "Sono costretto a fermarmi"

Rafa Nadal non prenderà parte al torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana, a causa del mal di schiena: “È con grande tristezza che devo ritirarmi da Rotterdam. Come molti fan sanno, ho sofferto di problemi alla schiena in Australia, iniziati ad Adelaide e continuati durante il Grande Slam di Melbourne. Una volta in Spagna, sono andato al medico e in consultazione con la mia squadra, mi hanno consigliato di non giocare la prossima settimana”, ha spiegato il tennista di Manacor, che si era ritirato dalla ATP Cup di Adelaide (Australia) per lo stesso problema.

Senza lo spagnolo il russo Daniil Medvedev sarà il numero 1 del torneo. Tra gli altri partecipanti di primo piano ci sono Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Gaël Monfils.

OMNISPORT | 25-02-2021 17:46