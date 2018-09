Nadal, svelato il suo trucco per battere il caldo agli Us Open

Nadal il guerriero, l’instancabile, Nadal l’indomabile. Il tennista maiorchino, a 32 anni, continua a mantenere una forma strepitosa, che gli permette di vincere anche i match più lunghi ed estenuanti. L’ultima battaglia che lo ha visto trionfare è stata quella con il giovane e talentuoso Dominik Thiem, valida per le semifinali degli Us Open: quasi cinque ore di partita, terminata al quinto set e ben oltre le 2 di notte.

Per aiutare i suoi atleti di punta – tra cui proprio Rafa – a fronteggiare il caldo afoso che ha colpito New York in questi giorni, la Nike ha deciso di fornire loro un giubbotto refrigerante, da indossare soprattutto in allenamento. Lo spagnolo ha gradito l’iniziativa e si è servito del suo nuovo “alleato” proprio prima del match contro il tennista austriaco.

Secondo uno studio dell’azienda sportiva statunitense, durante l’attività fisica, gli sportivi disperdono soltanto il 25% della propria energia nel movimento muscolare. Il restante 75% si trasforma, invece, in calore. Motivo per cui Nike Sport Research Lab ha deciso di realizzare questo speciale giubbotto. La decisione della casa d’abbigliamento sembra essere avvalorata dalle dichiarazioni di Roger Federer, eliminato a sorpresa da Millman nel match degli ottavi di finale del torneo statunitense. Lo svizzero ha spiegato che il caldo e l’umido insopportabile lo hanno fortemente destabilizzato, non permettendogli di esprimersi ai suoi livelli.

VIRGILIO SPORT | 06-09-2018 14:33