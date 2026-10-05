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Nadal torna in campo per i dieci anni della sua Academy

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Rafa Nadal, vincitore di 22 titoli del Grande Slam, torna in campo per la prima volta dal suo ritiro nel 2024 per celebrare il decimo anniversario della sua accademia con una serie di partite di esibizione.

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