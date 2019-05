Nadal trionfa a Roma, Djokovic distrugge la racchetta

Rafael Nadal è re di Roma per la nona volta nella sua carriera. Al Foro Italico il tennista di Manacor si è aggiudicato gli Internazionali Bnl d'Italia, Masters 1000 Atp, battendo in finale un nervoso Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1.

E' il primo trofeo del 2019 per il tennista spagnolo che si prepara nel migliore dei modi in vista del Roland Garros. Nadal ha ottenuto il 26esimo successo su Nole, contro i 28 del serbo, che per la prima volta subisce 6-0 in un set dall'iberico.

Nel secondo parziale Djokovic si risveglia e si impone per 6-4, ma poi il numero uno del mondo crolla nuovamente nel terzo set, e per la rabbia distrugge la sua racchetta sbattendola ripetutamente al suolo.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 18:54