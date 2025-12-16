Nadia Battocletti non si ferma più: "Nel 2026 punterò anche alle gare indoor". Ma c'è il problema Ramadan

Nuova sfida per la campionessa trentina dopo i successi in pista, su strada e nel cross: intanto a fine anno ha l'ultimo esame prima della laurea in ingegneria edile-architettura.

Un successo tira l’altro. E quelli di Nadia Battocletti sembrano non finire più. In qualsiasi cosa si cimenti, la fuoriclasse di Cles riesce a fare la differenza. Il suo è stato un 2025 straordinario sotto ogni punto di vista e su qualsiasi tipo di superficie. In pista, dove ha colto risultati eccezionali a livello di riscontri cronometrici e di medaglie vinte. Su strada, dove ha fatto altrettanto. E anche a livello di cross, dove si è confermata regina assoluta. Di adagiarsi sugli allori una come Nadia non ha alcuna voglia. Ecco perché per il 2026 ha in mente una nuova sfida, l’ennesima lucida “follia” della sua carriera: vincere anche a livello indoor.

La nuova sfida di Battocletti: vincere anche nell’indoor

Battocletti ha confessato questa sua idea nel corso di un’intervista concessa ad Andrea Buongiovanni e pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. A marzo, nella città polacca di Torun, sono in programma i Mondiali indoor e l’obiettivo sarà quello di far bene anche lì. Nonostante l’indoor non sia mai stato troppo nelle corde di Nadia e nonostante un altro problema legato alla sua religione: “Per la prima volta, anche se quell’attività non mi esalta, vorrei fare le indoor come si deve, fino ai Mondiali di Torun, che però cominceranno quattro giorni dopo la fine del Ramadan: vedremo“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’alto grande obiettivo di Nadia per il 2026: “Gli Europei”

Per il resto, gli obiettivi sono quelli consueti: “Punterò agli Europei di Birmingham. Ma non arriverò né al nuovo Ultimate Championship, né ai Mondiali su strada: troppo in là, serve preservarsi un po'”. Intanto una missione a breve scadenza è quella con l’università. Già, perché Nadia Battocletti sta per diventare ingegnera. “Il 30 dicembre mi attende l’esame in Geotecnica, l’ultimo per la laurea in Ingegneria Edile-Architettura. Grazie al progetto Top Sport dell’Università di Trento relativo alla Dual Career, oltre che alla disponibilità del professore, sono riuscita a fissarlo in una data a me congeniale: in gennaio, quando ci sarà la regolare sessione, sarò in raduno vicino a Piombino”.

Battocletti pazza per Trento Basket e Inter: e sarà tedofora

Dal futuro al passato. Tra i passaggi più significativi dell’intervista, quelli sulla migliore e la peggior gara del 2025: “La migliore i 10000 metri dei Mondiali di Tokyo d’argento. Per la qualità della concorrenza, per come li ho interpretati. I maggiori rimpianti sono invece legati ai 5000: ok il bronzo, ma avrei dovuto osare di più. La peggiore? Nonostante il record italiano, i 3000 di Rabat. Ho corso con poca lucidità”. La vittoria che l’ha fatta emozionare di più, però, è stata quella di Trento nella Coppa Italia di basket. A livello calcistico, invece, tifa Inter, motivo per cui indossa tape neroazzurri. Potrebbe sfoggiarli anche il prossimo 29 gennaio a Trento, quando sarà tedofora d’eccezione per Milano Cortina. Sarà difficile starle dietro.