Nainggolan: "A 30 anni è ora di cambiare"

Radja Nainggolan a Sky ha parlato del suo momento in nerazzurro. La partita contro il Parma potrebbe essere la prima di un periodo di riscatto per il Ninja: "Non sono mai stato al 100% anche per problematiche non calcistiche. Adesso ho fatto un patto con la società e sto cercando di ripagarli. So di aver sbagliato qualcosa, a 30 anni dovevo cambiare qualcosa dal punto di vista degli atteggiamenti e adesso mi sento molto meglio".

"Ho avuto dei problemi fisici che non avevo mai avuto in carriera e per questo ci siamo fatti delle domande in più", ha concluso il giocatore belga. Nainggolan è stato decisivo in occasione dell'azione che ha portato in vantaggio l'Inter: a segno Lautaro Martinez, entrato nella ripresa. Ancora nel tunnel invece Mauro Icardi, a secco da sette partite e più che mai influenzato dalla polemica per il rinnovo del contratto.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:20