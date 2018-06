Nainggolan all'Inter da luglio: già scelto il numero

L'Inter ha messo le mani su Radja Nainggolan. Le indiscrezioni riportate sia da Tuttosport sia da Il Tempo confermano: la trattativa per il trasferimento del centrocampista belga nel club nerazzurro si concluderà con una fumata bianca. Dopo aver trovato l'intesa con il giocatore, il Biscione ha raggiunto un accordo anche con la Roma, ed è pronto a versare nelle casse dei capitolini 35 milioni di euro più il giovane e promettente trequartista Nicolò Zaniolo. I dettagli saranno limati nella prossima settimana.

Il Ninja a Milano ritroverà Luciano Spalletti, che lo valorizzò al meglio due anni fa (con il tecnico di Certaldo realizzò 11 reti e 5 assist in 34 partite): l'affare si chiuderà entro giugno e il giocatore sosterrà le visite mediche nella prima settimana di luglio, quando il club meneghino potrà annunciare ufficialmente il colpo (non può prima del 30 giugno a causa del Fair Play Finanziario).

Nainggolan, che si è innamorato di Roma ma è in rotta con la società giallorossa e non vuole passare una stagione da separato in casa, avrebbe già deciso il numero di maglia: considerato che la divisa numero 4, quella di Zanetti, è stata ritirata e quella 44 è sulle spalle di Perisic, il belga sarebbe orientato a scegliere la 22, inserendo tra i due numeri un +, come era avvenuto con l'1+8 di Ivan Zamorano negli anni '90. Nainggolan, che veste la maglietta giallorossa dal 2014, in passato ha difeso anche i colori di Cagliari e Piacenza.

La Roma è intanto concentrata anche sul rinnovo di Alessandro Florenzi: è previsto in settimana un incontro con il procuratore del giocatore che chiarirà la situazione. Le parti sono distanti ma potrebbero esserci novità: L'esterno romano non è considerato incedibile, anche se servirà un'offerta molto importante per convincere il club capitolino a venderlo.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 14:00