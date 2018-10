Nainggolan, altre bordate alla Juventus e alla Roma

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan in una intervista alla Gazzetta dello Sport manda diverse frecciate alla Juventus e alla Roma. "Perché la Juve mi sta antipatica? Ne ho subite talmente tante che dopo un po' non ce la fai più – le parole del Ninja -. Gli juventini dicono che è perché la Juve non mi ha mai voluto? Ma se loro mi hanno cercato per cinque anni di fila! Io ho sempre detto di no e forse è per quello che ce l'hanno ancora con me".

Su Cristiano Ronaldo: "E' uno stimolo per noi che proveremo a batterlo. Ma tra lui e Messi scelgo Leo. Cristiano ha bisogno della squadra. Messi ogni tanto ne dribbla 4 o 5 e vince le partite da solo".

Nainggolan ne ha anche per la sua ex squadra, la Roma: "All'Inter ho trovato una società molto preparata, ci sanno fare, sono tutti presenti. Steven Zhang è sempre qua. A Roma il presidente viene una volta all’anno… e io penso che una persona dovrebbe essere presente alla guida di una sua azienda. È finita non per colpa mia, almeno non del tutto. Sono rimasto deluso da alcuni comportamenti che come uomo non posso accettare. Io ho sbagliato, di sicuro, come quel video di Capodanno… però loro hanno fatto le cose senza dirmi niente. E invece da uomini veri ci si parla in faccia".

"La Roma voleva incassare soldi dalla mia cessione – incalza -. Ho scoperto dopo che erano d'accordo con club stranieri che non avrei mai accettato, mi sono sentito trattato come un giocatore non importante, hanno fatto le cose alle mie spalle. A quel punto mi ha chiamato Spalletti e non ci ho pensato un attimo. All'inizio avevo rimpianti, ma qui sono stato accolto benissimo".

Il derby di Milano in arrivo: "Vivo questa vigilia in maniera serena, è un mio pregio preparare tutte le partite allo stesso modo. Ma sono curioso di scoprire il mio primo derby di Milano, sono le sfide che mi piacciono, sai già cosa ti stai giocando. Qui qualche tifoso mi ferma: 'Oh, mi raccomando domenica'. Però è tutto più tranquillo. A Roma c'erano compagni romani che mi caricavano di continuo. E se perdevi, te lo ricordavano pure due mesi dopo… Higuain vs Icardi? Il Pipita gira di più per il campo e con i compagni. Ma io mi tengo Mauro, uno che se ha mezza palla in area fa gol, vive per quello. A un mio amico ho detto questo: se perdo i due derby e a fine stagione io vado in Champions e il Milan finisce quinto, a me va bene lo stesso. Chi toglierei al Milan? Bonaventura. Sa fare la differenza, è tecnico, intelligente. Gattuso? Ci ho giocato contro, col Cagliari. Ha vinto tutto col Milan, mi sarebbe piaciuto affrontarlo con una squadra forte come l'Inter di oggi".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 10:10