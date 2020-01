Nainggolan attacca: "All'Inter trattato come un giocattolo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Inter, Radja Nainggolan ha parlato della sua esperienza in nerazzurro: "Ho molto rispetto per i tifosi dell'Inter e per i miei compagni, ma mi sono sentito trattato un po' come un giocattolino, quindi c'è soddisfazione. Sono contento da una parte, dall'altra meno".

"Abbiamo fatto la partita sin dal 1' minuto facendo girar palla con personalità – ha continutato il Ninja -. Alcuni episodi sono stati anche a sfavore. Niente contro l'Inter, ma certi episodi son da rivedere. Non sono qua per parlare di queste cose, ma oltre al gol penso anche all'espulsione. Per noi comunque è un pareggio importante".

Chiosa sul futuro: "E chi lo sa. Io mi concentro partita per partita, mi sto divertendo e stiamo giocando per qualcosa di speciale".

