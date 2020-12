Sembra ormai in dirittura d’arrivo l’affare che porterà Radja Nainggolan al Cagliari. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo economico con il club per un contratto di tre anni.

Secondo gli ultimi sviluppi, inoltre, nell’affare potrebbero entrare contropartite interessanti per i nerazzurri, sia Pavoletti come vice Lukaku che Ladinetti, giovane centrocampista classe 2000.

OMNISPORT | 28-12-2020 19:13