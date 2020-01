Nainggolan: "Conte è stato uomo con me, altri all'Inter no"

Radja Nainggolan suscita, come sempre, delle reazioni notevoli dopo le sue dichiarazioni. Lo ha fatto dopo la partita del Cagliari contro l’Inter in Coppa Italia: “L’affetto dei tifosi dell’Inter? Fa sempre piacere, sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono. Tornare? Quando fai prestiti di un anno non puoi decidere di ritornare in un giorno”.

La sua rinascita, in un contesto ben distante da quello milanese e nerazzurro, è ribadita dai numeri nonostante come egli stesso ha ribadito in diverse circostanze la sua situazione personale, legata alla lotta contro il cancro condotta da sua moglie, Claudia Lai, incida sulla sua vita.

Quanti rimpianti può avere, quindi, oggi osservando la nuova Inter di Conte? “Io sto bene, mi sento bene, poi si vedrà. Io sono concentrato sul Cagliari. Io non faccio mercato, io sono un giocatore. Per me ci potevo stare, loro hanno fatto altre scelte e io ho dovuto accettare. Io sono un uomo, quando non mi vogliono non mi piango addosso. Voglio giocare e divertirmi ancora”, ha aggiunto.

Inevitabile, senza filtri ormai inutili la evidente disillusione rispetto a quel progetto che aveva visto all’epoca di Luciano Spalletti al centro proprio Nainggolan. Una rivoluzione che Conte ha marcato e che nel suo caso non avrebbe, a suo avviso, comportato la sua esclusione.

“Conte? Io non ho mai avuto problemi con lui, mi ha sempre detto le cose in faccia. Quando mi vengono dette io apprezzo. Sono uomo, innanzitutto, lui lo è stato con me. Altri no, questa è la vita. Ho lasciato un buon spogliatoio, sono sempre stato bene con tutti. Ho scherzato con Samir Handanovic. Non ho mai creato problemi nello spogliatoio. Io tifo sempre per i miei ex compagni, poi se l’Inter vince lo scudetto non lo vince la Juve e quindi io sono contento”.

