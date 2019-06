Nainggolan frena sulla cessione

Radja Nainggolan è senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati nell'ambiente nerazzurro. Il giocatore, reduce da una stagione non esaltante, negli ultimi giorni è stato accostato a diversi club.

Il balga ha così commentato il suo futuro: "Di mercato non parlo ma sono sempre stato tanti anni in ogni squadra".

"Mi sembrerebbe strano andare via dopo un anno da una squadra che mi ha voluto fortemente. Ho sempre dato il massimo ovunque sono andato e spero di farlo anche all'Inter. Io voglio vincere, se la società ha deciso di cambiare allenatore evidentemente pensa di migliorarsi" ha detto a Sky Sport.

Chiosa sul cambio in panchina: "Spalletti è una persona speciale, è stato importante per me, ma mi hanno parlato bene di Conte e ci metteremo tutti a disposizione. Ho tre anni di contratto, quindi sono tranquillo".

SPORTAL.IT | 09-06-2019 18:55