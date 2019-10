Nainggolan, il commovente messaggio alla moglie Claudia Lai

Radja Nainggolan ha segnato contro la Spal il suo primo gol della sua seconda avventura con il Cagliari, una grande conclusione dalla distanza che ha mandato in delirio la Sardegna Arena. Dopo la gara il Ninja ha dedicato il gol e la vittoria a sua moglie Claudia Lai, che da mesi sta combattendo contro un tumore: “È per mia moglie, è un periodo particolare per lei“.

“Sono molto contento per il gol, anche se temevo potessero annullarlo. Ho sempre fatto il massimo qui a Cagliari e sono sempre stato apprezzato. Tornare è stato facile, i tifosi mi hanno accolto come un figlio adottivo. La posizione in classifica è buona, l’obiettivo rimane comunque la salvezza. Dopo un inizio diffiicle, anche per i tanti giocatori nuovi, ci siamo ripresi e i risultati ci premiano”.

Sugli obiettivi dei rossoblu, ora quinti: “Mi interessano soprattutto i tre punti. Stiamo facendo un campionato importante e dimostriamo di potercela giocare con tutti. Restiamo coi piedi per terra perché la strada è lunga, voglio vedere dove saremo alla fine del girone di andata e poi vedremo come potremo concludere il campionato”.

“Il mio ruolo in campo? Sto dove vuole il mister, do il mio contributo sia quando c’è da fare contenimento che da aggredire in avanti. Non sono qui per riprendermi il Cagliari, il mio obiettivo è raggiungere qualcosa di importante con la squadra in un anno speciale. Non abbiamo iniziato al meglio, però assestandoci stiamo alzando l’asticella e possiamo migliorare ancora”.

“Il gol? Speravo di arrivarci anche prima, ma come detto conta di più il risultato. Sono molto contento anche per Faragò, ha lavorato tanto per tornare in campo: ognuno in questa squadra ci tiene tanto. Ora pensiamo a Torino, loro sono ben preparati ma andiamo a giocarcela col nostro entusiasmo”.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 19:23