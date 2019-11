Nainggolan, il pensiero alla moglie Claudia: "Sta combattendo"

Radja Nainggolan è uno dei grandi protagonisti del sorprendente Cagliari rivelazione del campionato. Il centrocampista belga, due reti e tre assist nelle ultime due gare, è tornato in Sardegna in estate per ritrovare la serenità dopo due stagioni difficili e soprattutto per aiutare la moglie Claudia Lai, alle prese con una dura battaglia contro il cancro.

“Mia moglie sta combattendo, ma la strada è lunga. Dovremo aspettare la chemioterapia per vedere se ci sono complicazioni. Ma per adesso sta andando tutto bene, è la cosa più importante: lei sa cosa fare“, sono le sue parole in un’intervista a Eleven Sports.

“E io provo ad esserci di più per i bambini, mi concentro molto su di loro. Non è facile perché spesso siamo a casa senza di lei ed è importante non soffrano troppo“, ammette il Ninja. “Sarei potuto andare alla Fiorentina o in tante altre squadre, ma il problema di mia moglie ha reso la scelta più semplice. Ho preferito andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e dove abitava mia moglie”.

Nainggolan è poi tornato un’ultima volta sulla sua breve esperienza all’Inter: “L’Inter? Io non ho insistito per andarmene, ma amo ancora troppo il calcio per finire fuori squadra. Voglio dimostrare che hanno fatto un errore. I buoni risultati sono una grande vittoria per me”.

Sul suo doloroso addio alla Nazionale: “Martinez? Preferirei che un allenatore mi dicesse le cose in faccia e alla fine l’ha fatto dopo che l’ho detto dieci volte: mi disse di non potermi dare lo stesso ruolo di Roma e che non voleva portarmi in panchina, altrimenti avrei causato problemi. Quell’anno avevo giocato la semifinale di Champions League: quella spiegazione ha poco valore. Tutte le volte che ero in panchina non ho mai causato problemi: quindi è davvero pazzo“.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 12:44