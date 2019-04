Nainggolan: "Juventus? Preferisco batterla"

Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan in un'intervista a Dazn ha parlato del big match di sabato sera contro la Juventus: "È sempre stata una partita particolare perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Io preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle".

Il Ninja non sta attraversando un buon momento: "Voglio mostrare ai tifosi il miglior Nainggolan ma la cosa importante è centrare la Champions League. Spero di non avere più infortuni e migliorare fisicamente. Quest'anno abbiamo fatto un cammino importante con alcune difficoltà ed episodi che hanno danneggiato un po' tutti. È mancata un po' di maturità per invertire la rotta e riprendersi subito dopo un brutto momento come nell'ultima partita del girone di Champions".

Handanovic capitano: "Samir è un grandissimo professionista che si allena forte e studia tanto. Un grande comunicatore che dice sempre quello che pensa. Per questo mi piace. È una persona molto onesta. Ma non è la fascia a fare il capitano".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 12:56