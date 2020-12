Nainggolan, parole amare nei confronti dell'Inter dopo l'addio

L’ufficialità arriverà solo all’inizio del calciomercato invernale, ma ormai l’accordo è stato raggiunto: Radja Nainggolan torna per la terza volta al Cagliari dopo una prima parte di stagione da dimenticare all’Inter, caratterizzata da 45 minuti complessivi in Serie A (distribuiti in quattro partite) e una comparsata di 3 minuti in Champions League.

Lo stesso centrocampista belga, intercettato fuori da Villa Stuart a Roma, dove ha effettuato le visite mediche di rito, non ha avuto parole tenere nei confronti del club che, di fatto, non ha creduto in lui nelle ultime due stagioni. “Se ho rimpianti per come è andata all’Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza” sono le parole di Nainggolan, un amaro sfogo per la bocciatura da parte del club che lo acquistò nel luglio 2018 dalla Roma, pagandolo 38 milioni di euro.

Va comunque chiarito che Nainggolan resterà ancora sotto contratto con i nerazzurri: la formula della cessione è infatti quella del prestito secco al Cagliari, fino al termine della stagione sportiva in corso. Nella prossima estate, poi, il belga tornerà ancora a Milano dove verosimilmente discuterà i termini di una cessione definitiva, con l’Inter che proverà a far cassa a un anno dalla scadenza naturale del contratto.

Quello che avrà inizio a gennaio sarà il terzo ‘stint’ di Radja Nainggolan al Cagliari: la prima esperienza è durata dal 2009 al 2014, prima del passaggio alla Roma, mentre la seconda risale alla scorsa stagione, trascorsa in prestito dall’Inter in Sardegna.

In totale, il belga ha giocato finora 166 partite con la maglia degli isolani fra campionato e Coppa Italia, segnando 13 gol. L’ultima sua rete risale allo scorso 27 giugno, quando segnò un gol nel 4-2 inflitto dal Cagliari al Torino, giocando come centrocampista offensivo.

OMNISPORT | 30-12-2020 13:00