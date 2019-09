Nainggolan: "Pavoletti? Un disastro"

Radja Nainggolan ha commentato amaro a Cuore Rossoblu l'infortunio di Leonardo Pavoletti: "Un disastro perdere Pavoletti. Uno che ti fa 20 gol, che è generoso, che lotta su ogni pallone e per gli altri. Dopo tanti anni di salvezza dobbiamo crescere in mentalità. Perché so che quando giochi per la Champions tutto è più facile. Anche a livello psicologico. Però è questo l'anno del salto, per noi".

Sulla sua scelta: "Avrei potuto guadagnare di più in Cina? Sti…zi! Io non gioco per i soldi. La sensazione più bella che mi accompagna in questi giorni è questa: è come se io non me ne fossi mai andato. Per tutti è come se il resto della mia carriera fosse una parentesi che poi mi ha riportato qui. E in effetti è vero! Io non me ne sono mai andato. Qui ho la famiglia, alcune delle persone che più amo, qui ho fatto le mie vacanze, qui ho mia moglie. Mi hanno sempre voluto bene".

SPORTAL.IT | 06-09-2019 18:04