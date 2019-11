Nainggolan: "Potrei chiudere qui"

Radja Nainggolan in un'intervista a Eleven Sports parla di un possibile fine carriera a Cagliari: "Non ci penso ancora, ma ho comprato casa qui: potrei vivere ad Anversa, ma potrebbe non essere una buona opzione per il futuro dei miei figli".

La malattia della moglie: "Sta combattendo, ma la strada è ancora lunga. Dovremo aspettare la fine della chemioterapia per vedere se ci sono complicazioni. Ma per adesso sta andando tutto bene, è la cosa più importante: lei sa cosa fare ed io provo ad esserci di più per i bambini. Non è facile perché spesso siamo a casa senza di lei ed è importante che non soffrano troppo".

SPORTAL.IT | 28-11-2019 11:49