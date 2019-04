Nainggolan ridimensiona Zaniolo

Arrivato all'Inter la scorsa stagione, Radja Nainggolan non è quasi mai riuscito ad esprimersi al meglio, complice qualche infortunio di troppo. In un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport', il centrocampista belga ha parlato della sua ex squadra: "A Roma ho vissuto anni indimenticabili e ho tanti ricordi belli. La scorsa stagione abbiamo raggiunto obiettivi importanti, ma le avventure finiscono e se ne aprono di nuove. Quello con l'Inter è un altro capitolo bello e ora penso solo a far bene qui".

"Se segno alla Roma non esulto. Firmerei subito per noi terzi e loro quarti in classifica, sono rimasto in buoni rapporti con tanti miei ex compagni e mi farebbe piacere vederli felici".

Secondo diverse indiscrezioni, Nainggolan potrebbe ritrovare il suo ex compagno Dzeko in nerazzurro: "Prima di venire all'Inter io sapevo già com'era Milano e lo stesso vale per lui. Come giocatore, anche se ha 33 anni, lo vedo bene, perché ha un valore indiscutibile, dà tutto per i compagni e segna tanto. Quest'anno può sembrare in calo perché i risultati della squadra ti portano un po' giù, ma non è così".

Per portarlo all'Inter, la società milanese ha ceduto alla Roma Santon e Zaniolo, che sta stupendo tutti per le ottime prestazioni: "E' normale che si parli bene dei giovani ai quali adesso tutto viene servito su un piatto d’argento, mentre prima un ragazzo doveva dimostrare molto di più, anche solo per arrivare in Serie B. Sono contento per lui e gli auguro il meglio perché non sono invidioso di nessuno. Io penso alla mia carriera e stop".

Il centrocampista dell'Inter ha poi punzecchiato il classe 1999: "Per me non è un problema perché ognuno ha la sua carriera. Io ho giocato 10 anni ad alto livello, 9 bene e questo così così. Lui ha fatto 20 partite in A, 18 buone. E' facile fare una stagione buona, ma vedremo tra 10 anni".

Chiosa su Monchi: "Con lui avevo un rapporto aperto: riuniva spesso i 6-7 giocatori più rappresentativi e insieme parlavamo di come fare il meglio per la società e la squadra. Mi sentivo un calciatore importante. Poi, però, ho saputo le cose che diceva di me e quelle mi sono piaciute meno. Tre giorni dopo il suo addio alla Roma, squadra di cui diceva di essere innamorato, era già d'accordo per tornare a Siviglia. Per me questo dimostra molte cose. Senza di lui ipoteticamente avrei potuto essere ancora là o anche in un'altra squadra perché magari la Roma mi voleva mandare altrove. La mia destinazione però l'ho scelta io perché Spalletti ha spinto per avermi ed è stata la decisione giusta".

SPORTAL.IT | 13-04-2019 11:28