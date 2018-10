Nainggolan risponde su Instagram ai tifosi del Milan

Il centrocampista belga dell’Inter Radja Nainggolan ha dovuto abbandonare anzitempo il derby di Milano: dopo un contrasto col calciatore del Milan Lucas Biglia infatti, ha riportato una distorsione alla caviglia che deve essere ancora valutata. Ad ogni modo il Ninja non ha perso la sua pungente ironia ed alla fine del match sul suo profilo ufficiale di Instagram ha preso in giro i tifosi milanisti, dopo il gol all’ultimo minuto di Mauro Icardi che ha regalato i tre punti al team di Luciano Spalletti. Nainggolan infatti ha scritto: «Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…». Il tutto seguito da alcune emoticon che possono essere interpretate in modo anche pesante.

Il tutto perché al momento della sua sostituzione, quando si era accasciato sul rettangolo verde, dalla curva milanista è partito lo sgradevole coro che si sente a volte quando un giocatore avversario accusa problemi fisici, ovvero «Devi morire». Nainggolan evidentemente non l’ha presa bene ed ha voluto replicare a modo suo. Adesso però gli toccherà fare i conti con il problema alla caviglia, che gli impedirà di essere in campo nel match dal grande fascino contro il Barcellona (che tra l’altro giocherà senza Messi, in quanto il fuoriclasse argentino ha riportato una frattura al braccio nell’ultima gara di campionato disputata). Purtroppo per l’Inter, Nainggolan dovrebbe saltare anche la prossima partita di campionato, oltre alla Champions, che vede i nerazzurri impegnati in uno scontro diretto contro la Lazio.

SPORTEVAI | 22-10-2018 10:35