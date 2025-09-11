L'ex centrocampista belga rimpiange gli anni alla Roma, racconta aneddoti del suo periodo in nerazzurro e minimizza il peso dei giocatori del Napoli

Quando ha un microfono o una telecamera sai già che può succedere di tutto. Radja Nainggolan era “pericoloso” anche quando postava video sui suoi canali social da giocatore, figuriamoci ora che è ancor più libero nel raccontare le sue verità. Il belga si confessa al podcast FantaLab e ne ha per tutti.

L’errore di Icardi

L’ex centrocampista parte dall’Inter, dove fu fortemente voluto da Spalletti ma non riuscì mai ad incidere: “Lautaro all’inizio non giocava, giocava Icardi che era capitano. Ma si vedeva che Lautaro era già fortissimo. Però poi succede un problemino, dovevamo giocare contro il Francoforte e Icardi si è tirato fuori per una questione sul contratto, non mi ricordo e non mi riguarda neanche.

Ha iniziato a giocare Lautaro, giocava poco e faceva gol: era più bravo nel legare il gioco. Icardi invece io penso di non aver mai visto uno così in area: era rapace, vedeva l’errore, aveva fame in area. Spalletti aveva litigato con lui per questa cosa, era il nostro capitano e si era tirato fuori per una partita: lui si aspettava altro, quindi ci siamo trovati senza attaccante”.

Le bocciature di Nainggolan

Dopo un rimpianto sui suoi anni in giallorosso (“Con quella Roma oggi vincerei cinque scudetti. Ma allora era impossibile: per comprare dovevi vendere, e così non si vince“, Radja Nainggolan si discosta dal coro di elogi per McTominay e rifiuta di essere paragonato allo scozzese: “Al Manchester non giocava perché scarso… non è un palleggiatore e nemmeno è forte tecnicamente. Per il Fantacalcio va bene perché fa gol ma se è per questo in una stagione ne ho fatti 11 e mi sa che lui ancora non c’è arrivato. Io ero un’altra cosa”.

“McTominay è un giocatore perfetto per il gioco di Antonio Conte perché si sa inserire bene. Se è per questo anche Giaccherini lo sapeva fare… lo scozzese non ha le qualità di Vidal, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco, non è un giocatore che ti fa recuperare palla e te la mette da una parte”.

Leao rimandato

Il Ninja ne ha per tutti, da Moise Kean ( “È sopravvalutato”) a Leao: “Per me è un giocatore con i colpi dal campione ma li fa vedere troppo poco. Quindi devo dire che sopravvalutato? No. Devo dire che è sottovalutato? No, perché poi comunque ha tanta qualità. Diciamo che è rimandato: è un giocatore forte… quando vuole risolvere la partita la risolve, solo che la risolve troppo poco per le qualità che ha”.

Infine bocciato anche un altro giocatore del Napoli, il neo-acquisto Hojlund: “Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Kristović, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi gol, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio”.