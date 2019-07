Nainggolan scuote il mercato: ecco dove vuole andare

Il futuro di Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto Inter, potrebbe essere ancora in Italia, anche se lontano dai nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky, il Ninja sta spingendo per un ritorno al Cagliari, il club in cui ha giocato dal 2010 al 2014 e che lo ha lanciato in serie A.

L'ex giocatore della Roma, cercato anche dalla Sampdoria, ha dato priorità al suo ritorno in Sardegna e ne ha parlato nelle ultime ore anche con il suo procuratore. Ora i club proveranno a raggiungere un'intesa. La decisione di Nainggolan, riporta l'emittente satellitare, sarebbe dovuta a motivazioni personali e familiari. Inter e Cagliari potrebbero così tornare ad incontrarsi a pochi giorni dalla chiusura dell'affare Barella, che ha lasciato qualche scoria nel rapporto tra Marotta e Giulini.

Oltre ai rossoblu, l'altra opzione italiana per Nainggolan è la Sampdoria: il neo tecnico dei doriani, Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato a Roma, sponsorizza il suo approdo a Genova e ne avrebbe parlato con lo stesso giocatore, contattato telefonicamente.

Sia per il Cagliari sia per la Sampdoria resta l'ostacolo dell'ingaggio molto alto e dei termini del trasferimento: nessuno ha intenzione di sborsare i 29 milioni di euro chiesti dal Biscione per il giocatore e si prospetta un prestito. Dopo il rientro dell'Inter dalla tournée americana la situazione si farà più chiara. Per quanto riguarda l'estero, si era parlato di un possibile scambio con Vidal del Barcellona, ma i blaugrana restano molto freddi.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 20:03