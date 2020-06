Nainggolan si ferma in allenamento

Il Cagliari continua a lavorare, in attesa di tornare in campo con la ripresa della serie A che si avvicina. La giornata di lunedì ha però presentato un piccolo contrattempo per Walter Zenga e i suoi giocatori: una noia che ha costretto Radja Nainggolan a saltare la quotidiana sessione di allenamento.

Lo rende noto la stessa società isolana con un comunicato in cui si può leggere: "Non ha preso parte allenamento di oggi Radja Nainggolan a causa di un affaticamento muscolare".

Del resto proprio le noie muscolari sono il grande spauracchio di questo momento della stagione, dopo un così lungo stop cui sono stati forzati i giocatori. E Nainggolan ha già pagato dazio.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 21:13