Nainggolan si infuria dopo le polemiche. La reazione dell'Inter

Radja Nainggolan ha risposto duramente alla polemiche esplose sui social network dopo la pubblicazione di alcune foto che lo immortalano in una discoteca di Bergamo ("La Casa Loca") insieme a Fabrizio Corona. Il centrocampista dell'Inter, che infortunato non è ancora sceso in campo in gare ufficiali con i nerazzurri, ha trascorso il venerdì sera (e secondo alcuni tutta la notte) nel locale. Le immagini hanno irritato alcuni tifosi del Biscione, e sui social si è scatenato un polverone tra critiche e sfottò. Il Ninja, che si è presentato regolamemente il giorno dopo alla Pinetina, a Roma era noto per la sua vita mondana.

Molti fans nerazzurri, che non vedono l'ora di vederlo esordire, sono rimasti sconcertati dal comportamento del giocatore, e i più pessimisti hanno gridato al "pacco". Circola anche un video in cui Radja, in discoteca, fa un gestaccio a un ragazzo che gli chiede scherzosamente di "andare a dormire".

Nainggolan martedì in una delle storie su Instagram ha archiviato così le polemiche: "Al lavoro per essere pronto. Tutto il resto sono caz…e". Anche l'Inter stessa ha minimizzato: il giocatore, infortunato, non era tra i convocati per il Sassuolo, quindi era libero di uscire la sera con la moglie.

Nainggolan dovrebbe tornare disponibile, almeno per la panchina, contro il Torino. Il giocatore è fermo da più di un mese, dopo i problemi alla coscia accusati nel test di Sion e ha saltato così praticamente tutto il precampionato: un lungo stop, come gli è capitato di rado nel corso della sua carriera. Contro i granata Perisic e Skriniar partiranno dall'inizio e non è da escludere l'esordio dal 1' minuto di Vrsaljko. Asamoah tornerà terzino sinistro e prenderà il posto di Dalbert, pessimo a Reggio Emilia.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 08:10