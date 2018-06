Nainggolan si sfoga dopo la cessione all'Inter

Radja Nainggolan conferma su Instagram il suo arrivo all'Inter. Sul suo profilo ufficiale, il centrocampista della Roma si sfoga così: "Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte", è il post del Ninja, che si rivolge ai suoi followers.

E' un giugno rivoluzionario per il centrocampista belga, che prima del via del Mondiale ha annunciato l'addio alla Nazionale dopo l'esclusione dai 23 per Russia 2018: "Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale… ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione… Essere se stessi a volte puó dare fastidio… Da oggi saró il primo tifoso…".

Nainggolan verrà annunciato dall'Inter nei prossimi giorni: è il quarto colpo dopo Lautaro Martinez, de Vrij e Asamoah. L'accordo con la Roma è stato trovato sulla base di 24 milioni di euro cash più Davide Santon, che lascia così definitivamente il club nerazzurro, e il giovane Nicolò Zaniolo, promettente trequartista classe 1999 campione d'Italia con l'Inter Primavera.

Il Ninja è approdato alla Roma dal Cagliari il gennaio del 20174 da allora ha disputato 414 partite in giallorosso, andando a segno 44 volte tra campionato e coppe. Inserito per tre volte nella squadra dell'anno della serie A, vanta 30 presenze in Nazionale e 6 reti.

Il ds Monchi, attaccato dai tifosi per questa cessione, in un'intervista ha parlato della situazione della Roma per quanto riguarda il fair play finanziario: " Qual è il margine di manovra per questa estate? Da un lato abbiamo il bisogno di generare plusvalenze e di dover rispettare le regole del Fair Play Finanziario. La prima cosa che ho dovuto fare a giugno è stato cedere, non avevamo un piano B, solo un piano A. Poi dovevamo costruire una squadra con le risorse a disposizione. Penso ci sia stato un buon rapporto con l'allenatore. Per come sono fatto, sono una persona a cui piace molto condividere le decisioni, prenderle insieme, ma qui ho una libertà di lavoro perfetta. Percepisco la piena fiducia della società e del club. Adesso siamo tranquilli perché la pressione del Fair Play Finanziario è molto minore. Questo ci permette di agire con maggiore tranquillità. L'idea in estate è sempre la stessa, quella che diciamo sempre noi direttori sportivi, rafforzare la squadra per renderla più competitiva".

SPORTAL.IT | 21-06-2018 14:45