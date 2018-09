Nainggolan sta bene e accusa: 'Ma cosa vi inventate?'

All’indomani del liberatorio successo di Bologna, i tifosi dell’Inter hanno tremato per le condizioni di Radja Nainggolan, autore del primo gol al “Dall’Ara”, ma poi uscito dopo aver chiesto il cambio. La società nerazzurra ha comunicato che si è trattato solo di una sostituzione precauzionale, per non rischiare di affaticare il belga, reduce da un infortunio muscolare che ne ha condizionato la preparazione.

Il giocatore sarà comunque sottoposto a esami strumentali, ma non ha gradito le “diagnosi anticipate” circolate sul web riguardanti un nuovo, possibile stop. Ecco allora un tweet pieno di rabbia, rivolta ovviamente verso la stampa, che dall’altra parte rassicura definitivamente il popolo nerazzurro: "Problemi alla coscia? E preoccupante ? Mah incredibile cosa s’inventano…".

SPORTAL.IT | 02-09-2018 18:40