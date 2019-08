Nainggolan, telenovela finita: addio Inter, ecco dove andrà

La sua volontà era chiara da tempo, così come il destino di una imminente partenza dall'Inter. E la decisiva accelerazione è arrivata nel pomeriggio di giovedì, quello che di fatto ha sancito il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari.

Il belga sapeva con certezza da diverse settimane di non essere parte del progetto nerazzurro e stava valutando diverse opzioni sul suo futuro: nelle ultime ore si era infatti prepotentemente affacciata la Fiorentina sulle sue tracce, ma alla fine a prevalere è stata la pista dall'impatto sentimentale più alto. Quella di un ritorno "a casa".

Nainggolan ha infatti deciso di tornare al Cagliari, quel Cagliari che lo rese un pezzo da novanta della serie A tra il 2010 e il 2014, prima del salto verso le big. Il centrocampista ex Roma e (quasi) ex Inter vestirà la maglia rossoblù in prestito, con il Biscione che contribuirà a parte del pagamento del suo ingaggio (che nell'ultima stagione era di 4,5 milioni a stagione). Il prestito sarà valido solo per il 2019-2020, terminato il quale si consumerà il ritorno all'Inter, al netto di ulteriori sorprese.

Il giocatore ha già abbandonato la Pinetina nel corso della giornata di giovedì e il suo arrivo in Sardegna appare imminente. E Rolando Maran si ritroverà un giocatore forse arrugginito ma non fuori forma, dato che il centrocampista si è regolarmente allenato agli ordini di quell'Antonio Conte che però non l'ha mai utilizzato nelle varie amichevoli disputate dalla sua squadra.

La decisione del Ninja, come noto, è dovuta principalmente a questioni ambientali e familiari: la moglie è infatti proprio di Cagliari e il giocatore aveva chiaramente espresso al suo agente Alessandro Beltrami la preferenza per la soluzione isolana. Oltre al Cagliari e alla Fiorentina, altra opzione italiana per Nainggolan è stata la Sampdoria: il neo tecnico dei doriani, Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato a Roma, sponsorizzava il suo approdo a Genova e ne avrebbe parlato con lo stesso giocatore, contattato telefonicamente. Ma alla fine il desiderio di tornare a Cagliari ha avuto la meglio.

SPORTAL.IT | 01-08-2019 21:02