Nainggolan tra la noia e l'appello ai tifosi

Tra i tanti personaggi pubblici che in queste ore hanno deciso di allietare le ore che gli italiani sono costretti a trascorrere dentro le loro case c'è anche Radja Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari ha infatti preso parte a una diretta su Instagram rispondendo alle domande di Eleonora Boi.

Inevitabile quanto importante l'appello ai followers del club isolano: "Dobbiamo stare a casa per forza per uscirne prima. Stare dentro casa è una noia assurda, la vita vera è quella quotidiana. Stare al campo è un’altra cosa. Bisogna stare in casa e sperare che questo momento passi al più presto".

La concentrazione sugli obiettivi della squadra comunque è ancora altissima: "Mancano 13 partite, vedremo dove potremo arrivare. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo solo capire se finirà. A questa piazza sono davvero molto legato".

Nainggolan ha anche respinto la nomea di "attaccabrighe" degli spogliatoi: "Dicono che sono uno che crea problemi, ma sono solo invenzioni".

Chiosa finale sui propositi di fine quarantena: "Organizzerò subito una grande serata, degna dei vecchi tempi".

