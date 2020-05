Nainggolan: tre opzioni per il suo futuro

Il futuro di Radja Nainggolan continua ad essere un'incognita, con una sola impressione che va per la maggiore: quella secondo cui il belga non resterà al Cagliari anche nella prossima stagione, ma al contempo sarà anche venduto dall'Inter.

I nerazzurri sembrano infatti intenzionati a venderlo a titolo definitivo e le opzioni non mancano, tutte peraltro in serie A. La meno praticabile, al momento, è quella che conduce al Milan, che comunque starebbe monitorando con grande attenzione la situazione. Rimane vivissima la Fiorentina, che già nell'estate 2019 aveva provato a strappare il giocatore alla Beneamata, ma al contempo si starebbe reinserendo prepotentemente anche la Roma.

I giallorossi potrebbero quindi riabbracciare quel giocatore che lasciò Trigoria proprio per l'Inter, all'epoca allenata da Luciano Spalletti. Sarebbe per lui un ritorno in grande stile, ma la concorrenza come abbiamo visto non manca.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 20:58