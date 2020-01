Nandez-Cagliari, novità sui diritti d'immagine

E' stata rinviata l'udienza sui diritti di immagine del giocatore uruguaiano del Cagliari Naithan Nandez. Gli avvocati delle due parti si sono ritrovati al tribunale di Cagliari davanti al giudice Stefano Greco ma tutto è stato rinviato al 14 febbraio.

La richiesta di rinvio dei legali del giocatore è stata accettata dal Cagliari: l'obiettivo è trovare un accordo per evitare di ripresentarsi davanti al giudice. L'avvocato della società Porzio ha specificato che "il giocatore non c'entra nulla: il contratto sportivo non è in discussione".

SPORTAL.IT | 14-01-2020 12:53