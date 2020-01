Nandez e Cagliari verso la pace

Il Cagliari e Naithan Nandez avrebbero trovato un accordo sulla spinosa questione legale che ha turbato i primi mesi dell'ex Boca in rossoblu. I legali del giocatore avevano avviato una causa per mancati pagamenti sia sui diritti d'immagine sia su dettagli dell'attuale accordo per un totale di 3 processi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti sono vicine a trovare un nuovo accordo che chiuda i contenziosi. Nandez firmerà un nuovo contratto con clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 19-01-2020 12:26