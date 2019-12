Nandez tentato da una big

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari e bella sorpresa della prima parte di stagione, è il nuovo obiettivo di mercato dell'Inter, stando a quanto riportato nelle ultime ore da 'Tuttosport'.

La società nerazzurra, secondo la testata torinese, sta cercando una possibile alternativa ad Arturo Vidal, qualora la tormentata trattativa con il Barcellona non dovesse andare in porto e Nandez sarebbe più di una seconda scelta, visto il talento dimostrato nei suoi primi mesi in Serie A.

Nei giorni scorsi anche la Roma aveva manifestato interesse per Nandez, ma l'Inter offrirebbe all'uruguaiano la possibilità di lottare per lo scudetto, un aspetto che conterebbe non poco nelle valutazioni del calciatore.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 13:22