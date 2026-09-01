Assume sempre più una connotazione politica il rito dell'ingresso in campo nei tornei del Grande Slam, per Naomi Osaka ex numero 1 e simbolo di un tennis contemporaneo intriso di significati. Come le sue scelte, in materia di outfit per l'arrivo in campo, stavolta sull'Arthur Ashe agli US Open, Osaka ha scelto un abito lungo e bianco-ghiaccio come un vestito da sposa dal taglio grunge, con fotografie stampate in grigio su corpetto e gonna e il cappuccio a coprire il capo. Iniziato il riscaldamento, via tutto e completino nero con gonna di pelle, fascetta e treccine in onore del campione di basket Allen Ezail Iverson, soprannominato The Answer ma anche AI. Una citazione molto indicativa: basket per citare una delle migliori guardie di sempre, ma anche i diritti sportivi e civili della sua comunità. Osaka è stata la prima a portare in campo temi così forti ed espressione delle istanze del movimento afroamericano e non solo perché Black live matter non è solo circoscritto a quanti sono parte di questa comunità.

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